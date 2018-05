Las peores localidades para ver la final y su historia oculta

"Hay bastante contradicción entre los que dicen unos y otros. Nadie confirma el sector pero los encargados de la UEFA me dijeron que ya están enterados de eso y que no es cierta la toma desde donde está sacada la foto. Otros aseguran que esos lugares no van a ser utilizados. Hay una versión de que aquella tribuna es para sordos y contará con un relator especial para aquellas personas que cuenten con esa discapacidad", le comentaron en el estadio.









David Perrette, Media Operations Manager de la UEFA, sostuvo a Infobae que no es el único sector donde hay dificultades visuales pero que los mismos no están habilitados al público. Asimismo, Perrette y Greg Biscos, también empleado de la UEFA, mostraron su disconformidad con las instalaciones ucranianas y expresaron que no están a la altura de lo que la competencia merece.