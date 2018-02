Las Leonas tuvieron el cierre ideal ante el campeón Olímpico

Bajaron el telón. La serie entre Las Leonas y Gran Bretaña quedó cerrada ayer y con muy buenas sensaciones para Argentina que sobre el total de cinco partidos terminó imponiéndose por 4 a 1. Ayer ganó 1 a 0 gracias al gol de Eugenia Trinchinetti, quizás en el encuentro más parejo de todos, que además mostró la recuperación del equipo local con respecto al encuentro anterior, en el que había caído por goleada. Y fue la despedida perfecta de Rosario, que otra vez las volvió a abrazar, como en los torneos más importantes, con la cancha siempre llena, nada menos que en el año del Mundial de Londres. Es en esa cita en la que tienen puesta la mirada como objetivo del año.

Las Leonas ganaron los tres primeros encuentros de la serie con el campeón olímpico, pero se fueron disconformes el viernes, cuando llegó la primera derrota por 4 a 2. Jugaron el peor partido en lo que va del año y lo padecieron. Ayer tenían que hacerle frente a todo eso, encontrar las soluciones, corregir las falencias. Y sobre todo, imponer la presencia que les faltó en ese encuentro. La gran incógnita estaba puesta en saber si lo podrían hacer teniendo en cuenta que en este trajín también perdieron jugadoras importantes y cuyas ausencias se evidenciaron en esa caída: Martina Cavallero (desgarro), Lucina von der Heyde (desgarro) y Agostina Alonso (fractura en la mano). Pero cumplieron y ya desde el primer cuarto marcaron lo que iba a ser tendencia en el partido: la presión, el ataque y el dominio de la bocha. Por momentos repartida, pero sin ser esta peligrosa en poder de las británicas, que sólo tuvieron tres ataques claros que la arquera Belén Succi se encargó de diluir.

Otras buenas para Argentina: en tres de los cuatro encuentros anteriores debió recuperarse de goles tempraneros. Esta vez no, ni entró dormida ni se dejó cachetear y tampoco cedió córners cortos. En esa caída, Gran Bretaña facturó en cuatro de sus siete posibilidades. Ser cuidadosas en ese aspecto, era clave para Las Leonas. Aunque también fue una consecuencia del buen trabajo: ayer defendieron bien y una cosa lleva a la otra. Crecieron, se acomodaron y dejaron más que conforme al DT Agustín Corradini, para quien es fundamental que, juegue quien juegue, no se altere el funcionamiento. Es lo que pretende como parte de la búsqueda de un equipo ideal dentro de un plantel que necesita sumar experiencia, que requiere jugar y jugar, porque en su mayoría son muy jóvenes y con poco roce internacional. Si algo sigue en el debe es el córner corto a favor: ayer tuvieron tres y no los pudieron capitalizar.

El gol del triunfo lo convirtió a los 10' Eugenia Trinchinetti (20 años) de las más chicas del plantel. Lo hizo de barrida desde el piso y capturando un rebote. Pero eso es sólo un detalle. El dato pasa por otro lado: Argentina puede confiar en estas chicas. Porque responden. Y están a la altura.