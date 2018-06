Las emotivas palabras de Tití Fernández a cuatro años de la muerte de su hija

Miguel Tití Fernández pasó un cumpleaños y un Día del Padre muy especiales. El 16 de junio, el periodista cumplió 67 años y lo celebró junto a sus seres queridos pero entre ellos faltó la presencia física de Sole, quien falleció durante el Mundial Brasil 2014.

En esta oportunidad, Tití no viajó a Rusia y prefirió rodearse de los que más lo quieren. De todas maneras, el dolor se hizo presente por momentos y en un tuit muy sentido, comentó: "Hola Sole, este fue el último beso que me diste un día que cumplía años. Fue hoy hace 4 años, no quisiste que lo pasará sólo y me sorprendiste. Pienso que si no hubieras venido hoy te podría tener conmigo. Te extrañamos. Te amamos #nuncatevamosaolvidar".

María Soledad murió en un accidente de tránsito en Brasil. La Justicia de aquel país condenó a Marcos Vinicius da Silva a cinco años y tres meses de prisión por haberlo provocado.