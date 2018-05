Larga la 8ª: Concepción buscará mantenerse en la cima del Apertura de hockey

Este miércoles comenzará a jugarse la 8ª fecha del Apertura Oficial de hockey sobre patines que tiene a Concepción como único puntero de las posiciones. El Azul intentará defender su liderazgo cuando visite a Media Agua en uno de los cuatro partidos que programó la Federación Sanjuanina de Patín.

Concepción, que marcha en el primer lugar de la tabla con 16 puntos, será visitante de Media Agua que tiene 7 unidades. Los de la Villa Mallea necesitan ganar para mantenerse en lo más alto de las posiciones. Los otros duelos del miércoles serán: Richet vs. SEC, UVT vs. Huarpes y Valenciano vs. Social (en el SEC). Todos los duelos comenzarán a las 21:45.

Desde la Federación anunciaron que en caso de que la lluvia sea anticipada se designarán canchas alternativas para evitar la suspensión de partidos. Si surge en el horario programado se evaluará la situación de cada escenario. Los juegos previstos en canchas de UVT y SEC estarían garantizados por disputarse en recintos cubiertos.

La fecha se completará el viernes, también desde las 21.45, con Colón – Aberastain, Sarmiento – Olimpia, Bancaria – Caucetera, Lomas – B° Rivadavia y Banco Hispano – Unión. En esta jornada quedará libre Estudiantil.

Posiciones: Concepción 16; Banco Hispano 15; Unión 14; UVT, Olimpia y Social 13; SEC 12; Valenciano 11; Caucetera y Huarpes 10; Estudiantil, y Sarmiento 9; Bancaria, B° Rivadavia y Media Agua 7; Richet, Aberastain y Lomas 4; y Colón 1.