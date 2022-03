Lanús y Colón igualaron en la Fortaleza

El defensor de Lanús Matías Pérez abrió el marcador a los 30 minutos de la primera etapa, mientras que el visitante igualó a los nueve minutos del segundo tiempo a través de Lucas Beltrán.

El primer tiempo fue parejo con dos equipos que intentaron hacer las cosas bien, pero el local justificó el gol a favor para ponerse en ventaja con el tanto del defensor Pérez a los 30 minutos de la primer etapa.

Los primeros 45 minutos tuvieron muchas llegadas a ambas varias con buenas intervenciones de Monetti y con actuaciones solidas de Belmonte en el local y de Lértora en el "Sabalero".

A los nueve minutos de la segunda etapa, el arquero del "Grana" Fernando Monetti tuvo una mala salida en su propia área que aprovechó Lucas Beltrán para igualar el trámite del partido.

El resto de la segunda etapa fue de ida y vuelta con los dos equipos dispuestos a buscar el arco rival, aunque sin ser profundos en ambas áreas.

El visitante buscó el triunfo con varias jugadas a su favor, sin embargo no pudo romper el arco defendido por Monetti, una de las figuras del "Sabalero".

=Síntesis=

Lanús: Fernando Monetti; Brian Aguirre, Kevin Lomónaco, Matías Pérez y Alexander Bernabei; Facundo Pérez, Tomás Belmonte, Nicolás Pasquini; Lautaro Acosta, José López, Ignacio Malcorra. DT: Jorge Almirón.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi y Andrew Teuten; Luis Rodríguez y Lucas Beltrán . DT: Julio César Falcioni.

Goles: en la primera etapa: 30min. Matias Pérez (L); en el segundo tiempo: 9min. Lucas Beltrán (C).

Cambios: en el segundo tiempo: 10min. Leonel Di Plácido por Pérez (L); 13min. José Sand por Bernabei (L), Maximiliano González por Aguirre (L); 14min. Joaquin Novillo por Teuten (C); 28min. Facundo Farias por Rodriguez (C), Ramón Abila por Beltrán (C); 40min. Franco Orozco por Malcorra (L), Mateo Sanabria por Acosta (L); 48min. Brian Farioli por Bernardi (C).

Amonestados: Belmonte (L), Pasquini (L), Delgado (C), Belmonte (L).

Árbitro: Diego Abal

Estadio: Ciudad de Lanús.