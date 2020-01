Lanata fue operado con éxito en Nueva York y espera volver al país

Jorge Lanata viajó a los Estados Unidos para someterse a una cirugía. Después de estar internado durante dos meses en el Instituto Fleni por una fractura de vértebra lumbar, el periodista fue intervenido el miércoles en Nueva York.





Al periodista se le practicó una cifoplastía para calmar el dolor que sufre en la zona lumbar, según informó el sitio Teleshow.





La operación salió de manera exitosa, fue corta y ambulatoria, y el conductor ya recibió el alta y espera para poder regresar a la Argentina.





En el ciclo "Confrontados", El Nueve, dieron la noticia de la intervención exitosa al periodista.





Hace unos días Lanata dio más detalles de su recuperación: "Estoy en la cama convaleciente y están pelotudeando ahí. A qué hora piensan cerrar el pase? Me tienen acá atado a la cama pero no puedo escaparme", bromeó el periodista en charla con Marcelo Longobardi por Radio Mitre. Y agregó con humor: "En cualquier momento me escapo de la internación".