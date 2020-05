Lammens contó que Boca es el único club que no pidió ayuda estatal

Los próximos días serán fundamentales en el fútbol argentino para visualizar mejor el horizonte. Los métodos, los protocolos y el proceso que atravesarán hasta ver reiniciar la actividad. Poco a poco, comienzan a conocerse los primeros bosquejos sobre los que se plantará la estructura del nuevo orden del deporte local. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, dio algunos indicios sobre las ligas que están siguiendo de cerca antes de avanzar en el país.

“El principal problema que tiene el fútbol es que es un deporte de contacto, entonces hasta el protocolo para volver a los entrenamientos es complejo. Es mucha gente concentrada en un espacio no muy grande y el riesgo de contagio se dispara. Tenemos que ir rumbo a protocolos como los de España, por ejemplo. Ya hablé con el presidente de la liga española para ver cómo lo estaban pensando y cómo habían vuelto a los entrenamientos”, explicó sobre uno de los campeonatos más importantes del mundo que esta última semana recién reinició los procesos de prácticas.

“He visto y estudiado lo que ha hecho Alemania”, aclaró el ministro también sobre la Bundesliga, que es la primera competencia importante que reiniciará su acción el próximo fin de semana de manera oficial. Sin embargo, en la nota que le brindó al programa Digamos Todo de CNN Radio, dejó en claro que el fútbol “no es una prioridad” hasta el momento.

Lammens también reconoció que “salvo Boca” todos los equipos de primera división presentaron la solicitud al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que sirve para pagar el 50% de los salarios de los trabajadores del sector privado con un tope de $33.750. Como ya había adelantado Infobae, el resto de las entidades recurrieron al salvataje: “Lo han pedido todos. Boca tengo entendido que no, pero han pedido todo el resto de los equipos. Algunos lo obtuvieron, otros no por cuestiones de facturación”.

En relación al regreso del fútbol, el ex presidente de San Lorenzo insistió que tiene pensado impulsar la actividad antes de finalizar el 2020: “Esperamos poder generar las condiciones para que eso suceda. Entiendo que pasados los peores meses, una vez que tengamos controlado este virus, el fútbol pueda volver. Por supuesto que con protocolos estrictos. Va a tardar mucho en volver el público a la cancha, seguramente. Pero no me resigno a pensar que no va a haber fútbol hasta el 2021”.