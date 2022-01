Lamela ganó el premio de la FIFA por el mejor gol del año

https://twitter.com/VarskySports/status/1483144382052290561 LAMELA GANÓ EL PUSKAS POR ESTA JOYA pic.twitter.com/8UxQ3nCKIG — VarskySports (@VarskySports) January 17, 2022

Tras recibir el premio de manera virtual, el ex River -trajeado de manera impecable- agradeció la distinción y explicó qué se le vino a la cabeza para definir así: "Primero que nada, muchas gracias. Estoy muy contento de ganar este premio. Honestamente, no pensé en nada. En ese momento no pensé demasiado, no me di cuenta que tan especial había sido el gol. Simplemente lo festejé con mis compañeros".