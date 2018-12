La única duda del Muñeco para el partido del domingo

El entrenador Marcelo Gallardo intensificó los trabajos del plantel de River de cara a la final de la Copa Libertadores ante Boca, pero aún mantiene una duda en la formación titular, que casi con seguridad la dará el mismo día del partido.





El "Millonario" se movió de manera intensa en el entrenamiento, que de manera sorpresiva se realizó en la noche de Madrid, en las instalaciones del Real Madrid, en Valdebebas.





El plantel trabajó con movimientos livianos y, si bien Gallardo no dejó entrever el once titular, el nombre del juvenil Julián Álvarez se metió en la consideración para integrar el banco de suplentes, debido a que Ignacio Scocco no logró recuperarse de su desgarro en el gemelo.





La práctica fue a "puertas cerradas" en el complejo merengue y el "Muñeco" ya tendría definidos 10 de los 11 nombres que ingresarán desde el inicio al trascendental partido.





Gallardo colocó dos alternativas para el once inicial, una con Lucas Martínez Quarta y otra con "Nacho" Fernández, la primera con cinco defensores y la otra con cuatro, pero con más volumen ofensivo.





Los que ya parecen confirmados son Franco Armani, Luciano Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco, Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez y Lucas Pratto.





El restante nombre está disputado entre Lucas Martínez Quarta, Ignacio Fernández, o bien el juvenil Julián Alvarez, quien puede desempeñarse como delantero o media punta, y bien podría ser compañero de Pratto adelante.





Lo cierto es que igual que Barros Schelotto, Gallardo dará la formación inicial una vez que esté en el Santiago Bernabéu, aunque el equipo no podrá dirigirlo él, sino su ayudante Matías Biscay, debido a la suspensión que aún debe purgar el "muñeco".









Foto: AP