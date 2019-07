La Sub19 perdió ante España la final del Mundial juvenil de hockey sobre patines

El seleccionado juvenil masculino de hockey sobre patines de Argentina perdió la final de la Copa del Mundo ante España. El combinado español, anfitrión del certamen, ganó el encuentro por 3 a 2. La Albiceleste estuvo integrada por ocho jugadores de San Juan.









Resultados son resultados. A favor o en contra. No hay nada que hacer. A veces se gana y otras tantas se pierde. Y esta vez tocó perder. No es la primera, no será la última, siempre habrá revancha. Con esto nos referimos a lo que hace instantes aconteció en la ciudad española de Barcelona. Es que allí se jugó la final de la Copa del Mundo del deporte por excelencia de nuestra provincia.





La gran definición entre argentinos y españoles comenzó muy bien para el representativo nacional. El goleador argentino Bruno Alonso marcó el primer gol del encuentro, cuando apenas se habían jugado los primeros cinco minutos. El poderío argentino prosiguió y cerca de los diez minutos Fabrizio Torres anotó el segundo. Así terminó el impecable primer tiempo de Argentina. En el complemento, el equipo español reaccionó a tiempo y en una ráfaga lo empató gracias a Roc Pujadas y Aleix Marimon. La Roja mejoró y a falta de 10:43 Pujadas marcó otro tanto para los locales. Con ese resultado terminó el encuentro definitorio de la competencia.





Mañana habrá otro día y habrá que empezar a pensar en la próxima cita mundialista. Que será nada más y menos que en Argentina. San Juan, nuestro querido terruño, será una de las sedes oficiales de los World Skate Games. ¡Gracias por dejarnos en lo más alto del mundo! Para nosotros ya son campeones. Los invitamos a que continúen transitando el camino de la Revolución Deportiva.





Plantel argentino: Matías Jauregui de Banco Hispano, Matías Bridge de Estudiantil (arqueros); Nahuel Castro de Estudiantil, Marcos Riveros de Palmira de Mendoza (defensores); Nicolás Ojeda de Petroleros de Mendoza, Bruno Alonso de Lomas de Rivadavia (mediocampistas o centro); Facundo Ortíz de Centro Valenciano, Joaquín Olmos de Banco Hispano, Ariel Ferre de Unión Deportiva Caucetera y Fabrizio Torres de Bancaria (delanteros).





Cuerpo técnico argentino: Juan Manuel Garcés (director técnico), Guillermo García (preparador físico), Carlos Calivar, Carlos Mercado, Cristian Bordón, Matías López y Fernando Ortíz.







Partido 1: Argentina 4-3 España.

Instancia: primer partido del grupo B.

Fecha: sábado 29 de junio de 2019.

Goles: Facundo Ortíz, Bruno Alonso, Joaquín Olmos y Fabrizio Torres.

Partido 2: Argentina 6-6 Chile.

Instancia: segundo partido del grupo B.

Fecha: domingo 30 de junio de 2019.

Goles: Nahuel Castro, Nicolás Ojeda, Joaquín Olmos, Fabrizio Torres y Bruno Alonso (2).

Partido 3: Argentina 11-2 Suiza.

Instancia: tercer partido del grupo B.

Fecha: lunes 1 de julio de 2019.

Goles: Facundo Ortíz (2), Nicolás Ojeda (2), Bruno Alonso (4), Fabrizio Torres y Ariel Ferre (2).

Partido 4: Argentina 12-0 Estados Unidos.

Instancia: cuartos de final.

Fecha: martes 2 de julio de 2019.

Goles: Nahuel Castro (2), Marcos Rivero (2), Nicolás Ojeda, Bruno Alonso, Joaquín Olmos (2), Fabrizio Torres y Ariel Ferre (2).

Partido 5: Argentina 2-0 Italia.

Instancia: semifinal.

Fecha: miércoles 3 de julio de 2019.

Goles: Joaquín Olmos y Fabrizio Torres.

Partido 6: Argentina 2–3 España.

Instancia: final.

Fecha: viernes 5 de julio de 2019.

Goles: Bruno Alonso y Fabrizio Torres.

Síntesis de los encuentros disputados por Argentina