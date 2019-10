La Sub17 de Pablo Aimar le ganó a Camerún y se acomoda en el Mundial

En el estadio Kleber Andrade de la ciudad de Vitoria, el conjunto albiceleste ofreció un desempeño convincente y se llevó el triunfo ante un rival impetuoso que presionó en el tramo final del cotejo.





Argentina encabeza las posiciones del grupo, junto a España, ambos con 4 unidades; mientras que Tayikistán tiene 3 y Camerún cierra sin puntos.





El domingo, a partir de las 17.00, el elenco albiceleste cerrará su faena en la fase clasificatoria, midiéndose con Tayikistán.





El equipo dirigido por el cordobés Pablo Aimar tuvo que sobreponerse a una desventaja inicial, porque a los 10 minutos del primer período, con un cabezazo, el zaguero africano Francois Beré, abrió la cuenta.





En la segunda mitad, con los cambios implementados, el equipo argentino mejoró en el área de enfrente y facturó, en consecuencia.





A los 12 minutos, en otra jugada de pelota detenida, el defensor Alexis Flores (San Lorenzo) metió el cabezazo que decretó la igualdad provisoria. Y cinco minutos después, el delantero de Lanús, Juan Pablo Krilanovich, resolvió con el arco vacío, para poner el tanteador 2-1.





Sobre los 42m., el ingresado Matías Godoy, de Atlético de Rafaela, conectó al gol y puso cifras definitivas, para colocar una distancia lógica entre uno y otro, a partir de lo que exhibieron dentro del campo de juego.





En los 45 minutos iniciales, el equipo camerunés se encontró con la ventaja, a partir de un descuido en la defensa argentina, cuando Beré se elevó solo y puso el balón lejos del alcance del arquero Ríos Novo.





Argentina, entonces, asumió el control de las acciones, pero no tuvo potencia en la zona de definición. Así y todo el árbitro serbio Jovanovic debió revisar, con VAR, dos eventuales situaciones de posibles penales para el equipo de Aimar.





A los 15 minutos, el arquero Ekoi (nervioso y apurado) luchó una pelota en el aire con el zaguero Amione; mientras que a los 26m., el volante Cano se internó en el área y pareció haber sido derribado por un adversario. En las dos maniobras, el juez desestimó las chances de sancionar la pena máxima.





En el segundo período, el conjunto albiceleste halló la profundidad que reclamaba su técnico, con los ingresos de Medina, Ignacio Fernández y Godoy.





Primero, el elenco de Aimar arribó al empate, con un cabezazo de Flores, luego de que Amione también ganara en el área rival.





Un error de cálculo del arquero Mbiandjeu (reemplazó al lesionado Ekoi) le posibilitó a Krilanovich establecer el 2-1 parcial, cuando Argentina ya era dueño de las acciones.





Camerún intentó reaccionar y presionó más arriba, apoderándose de la pelota en ese segmento que fue de los 20 a los 35 minutos de la segunda parte. De hecho, el mediocampista Eba tuvo la chance del empate, pero su remate pegó en el travesaño.





Cuando aparecieron nuevos espacios en la defensa africana, Argentina terminó de liquidar el pleito, con una conquista del santafesino Godoy.





También por el grupo E, España superó claramente a Tayikistán, por 5-1, en el encuentro jugado a primera hora en Vitoria.





El conjunto español marcó supremacía en la red con los tantos convertidos por Germán Valera (Pt. 4m.), Roberto Navarro (Pt. 20m., y St. 19m.), Pablo Moreno (Pt. 35m.) y David Larrubia (Pt. 46m.). El descuento de la escuadra asiática lo concretó un gol en contra de Alvaro Carrillo (Pt. 37m.).





En tanto, por la zona F, en Brasilia, Paraguay vapuleó a Islas Solomon, por 7-0. Los goles del elenco 'guaraní' fueron obra de Junior Noguera, Matías Segovia, Diego Torres (2), Fernando Presentado, Fabio Barrios y Diego Duarte.





Mientras que Italia aseguró su pasaje a los octavos de final, tras ganarle en forma agónica a México, por 2-1.





Degnand Gnonto (St. 28m.) e Iyenoma Udogie (St. 49m.) marcaron para los peninsulares, mientras que Efraín Alvarez (St. 47m.) había establecido el empate parcial para los aztecas.





-Síntesis-





Camerún: Manfred Ekoi; Ricky Ngatchou, Francois Bere, Fabrice Mezama y Gael Dibongue; Patrice Ngolna, Nassourou Hamed, Arnold Eba y Steve Mvoue; Seidou Ismaila y Leonel Wamba. DT: Thomas Libiih.





Argentina: Rocco Ríos Novo; Kevin Lomónaco, Alexis Flores, Bruno Amione y Santiago Simón; Lautaro Cano, David Ayala y Juan Sforza; Matías Palacios; Exequiel Zeballos y Juan Pablo Krilanovich. DT: Pablo Aimar.





Gol en el primer tiempo: 9m. Bere (C)





Goles en el segundo tiempo: 12m. Flores (A); 17m. Krilanovich (A); 42m. Godoy (A)





Cambios en el segundo tiempo; antes del comienzo; Cristian Medina por Ayala e Ignacio Fernández por Sforza (A); 9m. Matías Godoy por Simón (A); 14m. Severin Ze Essono por Bere (C), 15m. Jacques Mbiandjeu por Ekoi (C), 30m. Samuel Nongoh por Ismaila (C)





Amonestados: Bere, Mezama, Dibongue (C) Amione (A)





Estadio: Kleber Andrade (Vitoria)





Arbitro: S. Jovanovic (Serbia)





(Fuente: Télam)