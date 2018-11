La Selección generó poca expectativa y evalúan bajar los precios en Mendoza

La venta de entradas para el amistoso entre Argentina y México de la semana que viene ha generado preocupación en la AFA y los organizadores. El encuentro, del que no participará Lionel Messi, no llama la atención de los hinchas que tienen la cabeza más enfocada en la Superfinal de la Copa Libertadores que en la Selección argentina. Eso, sumado al alto costo de las entradas y la difícil situación económica que atraviesa la gente, ha creado un combo que haría que el Malvinas Argentinas no luzca repleto la noche del martes.

Para evitarlo, la organización lanzaría la misma promoción que lanzó para el amistoso en Córdoba: reducir el costo de los tickets a la mitad de precio por 24 horas y que los niños menores de 12 asistan gratis.

Por ahora, no hay confirmación alguna respecto del encuentro que se jugará en Mendoza pero se espera la misma medida.

De todas maneras, la venta continúa abierta a través de la página Live Pass. Las plateas cubiertas cuestan 1500 pesos y descubierta 1200. La platea preferencia está a 1700 y la popular a 550.