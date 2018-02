La reacción de Jaguares no alcanzó ante Stormers

La pelearon hasta el final pero no pudo ser. El renovado Súper Rugby, el torneo que disputan los mejores equipos del hemisferio sur, arrancó ayer para Jaguares con una derrota en su visita a Stormers por 28-20. La franquicia de Ciudad del Cabo aprovechó un primer tiempo en el que pegó en los momentos precisos, mientras que los argentinos mostraron un enorme carácter en la segunda mitad, pero pagaron caro los errores del inicio.

Los sudafricanos comenzaron imponiendo su férrea defensa y un ataque punzante que fue capaz de sentenciar en dos ocasiones en el primer período. El primer try lo marcó Damian Allende y el segundo Siya Kolisi. Precisamente el segundo de los tries llegó cuando los argentinos jugaban con un hombre menos después de que Tuculet vio una amarilla por no alejarse en una situación de tackle y entorpecer un claro avance rival.

Los Jaguares, pese a todo, lo graron no despegarse demasiado en el marcador gracias a dos penales, el primero de Nicolás Sánchez y el otro de Emiliano Boffelli, que dejaron el marcador al descanso en 15-6 a favor de los locales. Las chances de remontada murieron nada más iniciarse el segundo periodo, cuando Raymond Rhule logró el tercer try local en la primera acción de la reanudación y tras la conversión de Damian Willemse el marcador quedó en un 22-6 que casi dejaba sentenciado el duelo.

Pero los Jaguares reaccionaron y con un poderoso juego de los forwards lograron acercarse a 25-20 (con un try de Emiliano Boffelli y un try penal) a solo tres minutos para el final.

Jaguares pudo darlo vuelta pero le falto la puntada final. Eso posibilitó que antes del final Willemse le bajara el telón con un nuevo penal que dejó a los argentinos sin el punto bonus.

Bronca y amargura

"Sentimos mucha bronca y amargura", se lamentó Nicolás Sánchez ante las cámaras de Espn después del partido.

"Lo tuvimos a tiro. Sobre el final nos perdimos varias oportunidades de marcar puntos y llevarnos el partido", comentó.

"Ellos aprovecharon sus momentos, sobre todo cuando estábamos con uno menos. Tienen jugadores muy peligrosos que saben eludir y atacar muy bien, por lo que se hace difícil defenderlos", explicó sobre el rival.

Pese a la derrota, Sánchez quiso mostrarse optimista para superar las siete victorias del pasado año (de 15 partidos). "Sentimos que cuando hacíamos nuestro juego, dominábamos. Si llevamos a cabo el sistema de juego a la perfección, vamos a poder jugar como queremos y dominar".

En el otro encuentro disputado ayer, en un duelo entre sudafricanos , los Lions, próximo rival de Jaguares y finalista del torneo en las dos últimas ediciones, derrotaron a los Sharks 26-19 (ver aparte).