La razón del enojo con Boca: "No quebremos el espíritu deportivo"

Otra polémica azotó este sábado al fútbol argentino, cuando el Secretario General de Futbolistas, Sergio Marchi, informó que Boca Juniors tendrá una plaza más para poder inscribir a un extranjero, en este caso, al uruguayo Lucas Ozola.

El 'Xeneize' cuenta con seis extranjeros en su plantilla, el límite máximo permitido por la AFA: Edwin Cardona, Sebastián Villa, Frank Fabra, Sebastián Pérez, Nahitan Nández y Wilmar Ba-rrios. Tras la contratación de Ozola, el club de La Ribera se veía obligado a liberar a uno de estos.

Luego de varios rumores que colocaban a Sebastián Pérez fuera de Argentina, debido a que el préstamo dentro de la Superliga no libera cupo extranjero, la noticia de la suspensión del contrato de Fabra, por ser una lesión de más de cuatro meses, disparó una controversia más.

"El contrato de Frank Fabra queda suspendido por lesión grave, así que Boca tiene un cupo, y cuando se recupere, tendrá que decidirse por uno", confirmó Marchi en la emisora 'Closs Continental'.

Ahora Boca podrá vender o prestar a Sebastián Pérez, el que tiene más posibilidades de salir, a cualquier club del país sin la necesidad de liberar el cupo para extranjeros. Racing Club es el más interesado en los servicios del volante.

"Es absolutamente insólito, de acuerdo a lo que me dicen los abogados, que hoy estemos hablando de esto. El estatuto indica que son seis (los extranjeros habilitados). No quebremos el espíritu deportivo. Si no, que haya un séptimo cupo para todos", afirmó en TyC Sports el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, totalmente en contra de esta situación.