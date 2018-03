Carlos Tevez adelantó este jueves que en caso que Boca Juniors gane la actual Copa Libertadores de América tomará la decisión de retirarse del fútbol un año antes del vencimiento de su contrato.

"Si llego a ganar la Libertadores este año me retiro. Es lo que más quiero, no me van a quedar objetivos", avisó el "Apache" en una nota con TyC Sports.

Tevez, de 34 años, regresó a Boca a principios de este año, después de una mala experiencia en el fútbol de China, y suscribió un contrato hasta el 31 de diciembre de 2019 con la intención de terminar su carrera en el club.

Consultado por las posibilidades de coronar la séptima copa en la historia de Boca, Tevez aseguró que "será muy importante demostrar que el equipo está para grandes cosas" pese al golpe que significó perder con River Plate la Supercopa Argentina.

"Nos dieron un cachetazo fuerte, pero si nos hacemos fuerte como equipo, creo que Boca tiene con que pelear la Libertadores", concluyó.