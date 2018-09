La nueva lista: Scaloni prepara la nómina de convocados para jugar con Brasil

Así lo informó la cuenta oficial de la Selección Argentina @Argentina a través de la red social Twitter donde indicó: "#SelecciónMayor La lista de convocados de @Argentina para los amistosos ante #Irak y @CBF_Futebol se dará a conocer este viernes".





Si bien aún no fue confirmado es probable que Scaloni brinde una conferencia de prensa en horas del mediodía durante la cual se conocerá a los futbolistas convocados mientras que el propio entrenador ya confirmó que en la nómina no estará Lionel Messi.

"Hablé con él y acordamos que no era el momento para su vuelta", explicó Scaloni el pasado lunes en declaraciones al canal Fox Sports en la previa de la gala de los premios "The Best".





Argentina jugará frente a Irak el jueves 11 de octubre de en el Estadio Príncipe Faisal bin Fahd (14.45 hora argentina/20.45 hora local) mientras que se medirá ante Brasil en el estadio King Abdullah Sports City, el martes 16 de octubre a las 14.45 (hora argentina) y 20.45 hora local.

