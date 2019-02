La novia de Emiliano Sala rompió el silencio y habló del duro momento que atraviesa

La avioneta de Emiliano Sala se estrelló en las aguas internacionales del Canal de la Mancha en la noche del 21 de enero. Luiza Ungerer es brasilera y estaba en una relación con el delantero desde 2017 hasta la actualidad. Una semana antes del vuelo, habían celebrado su cumpleaños.





La jugadora de vóley vistió los colores del equipo de Nantes antes de pasar a las filas del Béziers Angels, ciudad donde conoció a Sala. "Él dijo que había ido a conocer Cardiff y que había cerrado su pase, iba allí. Me alegró mucho porque estaba muy contento. Era su sueño, jugar la Premier League, el mejor campeonato del mundo", dijo Ungerer en una entrevista con O Globo.

Sala y novia.jpg



Ungerer conoció al santafesino a través de Instagram, en septiembre de 2017. Luiza y Sala se pusieron en contacto, cuando jugaban para los equipos de voley y fútbol del Nantes. Poco tiempo después comenzaron a verse y comenzaron a salir. La mujer contó que Emiliano era discreto y tímido en su vida personal.





"Siempre tuve esperanza tras su desaparición, porque en esas horas es lo que hay que tener. Hasta el momento en que anunciaron que encontraron un cuerpo, tuve esperanzas. Fue mucha angustia, de no saber dónde está el avión, y de no saber lo que iba a suceder, de las búsquedas que no deberían haber parado. Todos los días fueron angustiantes", dijo la deportista que había viajado a Río de Janeiro para pasar fin de año, pero de todos modos se mantuvo en contacto con el futbolista.





sala y novia tatuaje.jpg





Luiza contó anécdotas que vivió junto a Emiliano Sala en Nantes. "En la calle, todo el mundo lo reconocía y venía a hablar con él, a sacarle una foto. Yo decía: 'quién lo manda a hacer tanto goles'. Para él, eso era sorprendente, porque es una persona muy simple y no lo entendía. Tiene un corazón puro, no tiene maldad, hasta ingenuo a veces", dijo.





"Como siempre me decía: 'Gracias por ser como sos'. ¡Te voy a amar por siempre!", se despidió de Emiliano en su cuenta de Instagram. Además se hizo un tatuaje para recordarlo.





"Ahora, tengo que ser feliz por mí y por él. Voy a intentar vivir por mí y por él. Voy a tratar de ser lo más feliz posible porque eso es lo que él quiere", concluyó.