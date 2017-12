La lista del Millo: Gallardo pidió cinco refuerzos para su River 2018

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, antes de las elecciones en el club a desarrollarse el próximo domingo, pidió a los delanteros Silvio Romero y Lucas Pratto, a los volantes Lucas Zelarayán y Damián Musto, y al arquero Franco Armani para reforzar al equipo.



Gallardo dio la lista de nombres para fortalecer al plantel que logró la Copa Argentina, pero fue eliminado en semifinales de Copa Libertadores ante Lanús y quedó a 15 unidades del puntero Boca Juniors en la Superliga.



Para el Muñeco Gallardo, según averiguó Télam con fuentes cercanas al club, Romero y Pratto son su obsesión. De hecho, le manifestó a los dirigentes que "no midan en gastos" por ellos. En temporadas anteriores, Gallardo solicitó a estos delanteros y espera tenerlos para el año 2018.



La tercera opción es el actual delantero de Gremio de Brasil Lucas Barrios, surgido en Argentinos Juniors, quien participó de la conquista de la Copa Libertadores.



La lista de posibles incorporaciones también contemplan a Zelararán, ex Belgrano de Córdoba, con presente en Tigres de México, y Damián Musto, ex Rosario Central, quien juega en Tijuana de México.



El arquero Augusto Batalla no realizará la próxima pretemporada porque será cedido a préstamo a un equipo del fútbol argentino. En ese caso, Gallardo volvió a pedir por Franco Armani quien ataja en Atlético Medellín de Colombia.



En el pasado mercado de pases, River contrató a Ignacio Scocco, Enzo Pérez, Germán Lux, Javier Pinola y los uruguayos Nicolás De La Cruz y Marcelo Saracchi.