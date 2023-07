La Liga Sanjuanina de fútbol confirmó parte de la 4ª fecha

Los partidos de Alianza vs. Rivadavia y Peñarol vs. López Peláez aún no fueron programados. En las próximas horas llegará la confirmación oficial de la Liga. El resto de la fecha se disputará entre sábado y domingo.

TORNEO DE VERANO PRIMERA "A"

FECHA 4

Sábado 15 de Julio

16; Juv. Unida vs. Del Bono

16; Trinidad vs. Juv. Zondina

16; San Lorenzo vs. Carpintería

16; Marquesado vs. Colón Junior

Domingo 16 de Julio

11; Desamparados vs. Unión

16; Aberastain vs. Atenas

16; 9 de Julio vs. San Martín

16; Recabarren vs. Villa Obrera

A confirmar (domingo o lunes): Peñarol vs. López Peláez

A confirmar (sábado o domingo): Alianza vs. Rivadavia

Posiciones: Colón y Desamparados 7; Marquesado, Rivadavia y Trinidad 6; San Lorenzo, Unión, López Peláez, Alianza, Villa Obrera, Del Bono y Aberastain 4; Recabarren, San Martín, Juv. Zondina y Atenas 3; Juv. Unida 2; Carpintería 1; Peñarol y 9 de Julio 0.