La lección de vida de Pablo Aimar que se viralizó tras la consagración de la Selección Sub 15

"No pasa por el resultado final. Creo que hemos ayudado a estos chicos a ser un poco mejor de lo que eran hace cuatro meses, o por lo menos lo intentamos. Intentamos que no solo sea dentro de la cancha, que sean educados, respetuosos... Si termina con un título eso se ve. Si no termina con un título eso no se ve, pero el trabajo estaba hecho", sostuvo el ex futbolista, de 38 años.

Las declaraciones pronto se viralizaron en las redes sociales por las enseñanzas y los valores que transmitió Aimar, quien como jugador tuvo un recordado y exitoso paso por las selecciones juveniles a fines de la década del 90′ bajo el mando de José Néstor Pekerman.

"En estos 20 días y cuatros meses que hace que estamos entrenando, (los jugadores) han generado un recuerdo imborrable: se han hecho amigos y han disfrutado de ser futbolistas, aunque son amateurs y son chicos. Han jugado, no han perdido la alegría de jugar y de entrenar con una sonrisa. Han generado un recuerdo muy lindo que lo van a tener toda la vida", recalcó el cordobés.

Durante el certamen, Placente y Aimar intentaron que todos los convocados pudieran sumar minutos de juego. El único que no ingresó fue el tercer arquero, Agustín Gómez. El DT alterno celebró el título con él y con "los tres chicos que se lesionaron antes de poder dar la lista que también están acá y nos acompañaron".