La inesperada derrota del hermano del Chino Maidana

En el boxeo, la experiencia es algo que no debe tomarse a la ligera. Es una lección que Fabián Maidana ya debería haber aprendido y que al parecer, todavía no tiene incorporada. O por lo menos es lo que pareció tras su derrota ante el veterano Jaider Parra, que le ganó por puntos en lo que fue la sorpresa de la jornada, publicó el sitio Infobae.











El hermano del famoso boxeador Chino Maidana, no tuvo la presentación soñada ante su público. Llegaba con 16 victorias consecutivas (12 por nocouts) y sin embargo, no pudo repetirlo la noche del sábado. La victoria del venezolano se vio respaldada por las tarjetas, que mostraron la decisión unánime de los jueces y le dieron la victoria a Parra por un 98,5 a 94 , 98 a 94,5 y 97,5 a 95,5.









Maidana no sólo perdió el invicto ante el venezolano, sino que además, no pudo hacer valer su localía. Esto lo deja muy lejos de pelear por un título mundial, en este año, según lo que había manifestado. Nunca mostró todo su potencial. Se dedicó a esperar mucho y en ningún momento pudo entrarle de manera eficiente a un contrincante, que con experiencia y más decisión, manejó los tiempos. Nunca pudo no encontrar ese plus adicional que deben tener los campeones.









Por su parte, el púgil venezolano pudo mejorar sus registros, pues sumó su victoria número 33 (21 por nocauts). Además, cuenta con un empate y dos derrotas.