La imagen de Arturo Vidal que es motivo de burlas

Las burlas a la selección chilena por la no clasificación al Mundial de Rusia 2018 no paran y en Argentina no dejaron pasar las festividades de año nuevo para dejar en claro el fracaso de La Roja.

En esta ocasión el objeto de burlas fue Arturo Vidal, ya que en la víspera de año nuevo comenzó a circular en redes sociales una foto de un muñeco gigante del mediocampista del Bayern Múnich, en donde se le puede ver sentado y viendo el Mundial por televisión.

En la publicación que circula en Twitter consigna que "en La Plata hicieron un muñeco de fin de año al chileno Vidal mirando el Mundial por televisión. Qué buena gente".