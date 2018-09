La FIFA eligió a Luka Modric como el mejor jugador del año

Por primera vez el premio The Best, con este nombre, no fue para Cristiano Ronaldo que lo había ganado en las dos primeras ediciones. El croata Luka Modric fue considerado el mejor jugador de la temporada en donde ganó la UEFA Champions League con Real Madrid y fue vicecampeón del mundo con Croacia.

El mediocampista superó al propio Cristiano Ronaldo y a Mohamed Salah y así se transformó en el primer croata en lograr esta consideración en la historia del fútbol teniendo en cuenta el premio tanto como Balon de Oro como The Best.

La sorpresa de la noche de gala fue la premiación del premio Puskas donde quien se lo quedó fue Mohamed Salah tras un tanto que parecía estar varios escalones por detrás de sus competidores como las chilenas de Bale o de Ronaldo, la volea de Pavard en el Mundial o hasta la propia tijera de Giorgian de Arrascaeta que competía por ese premio.

De todas maneras, poco tuvo que ver en este aspecto la FIFA ya que el gol más lindo es elegido por los fanáticos del fútbol dentro de una selección de diez tantos que sí es escogida por el máximo rector del fútbol.

El uruguayo que sí fue reconocido fue Rodrigo Bentancur, quien estuvo entre los jugadores jóvenes destacados de la Copa del Mundo, una consideración en la que también estuvieron Kylian Mbappe, Juan Fernando Quintero, entre otros.

El también campeón del mundo, Didier Deschamps, fue considerado el mejor entrenador, mientras que el belga Thibaut Courtois ganó el premio al mejor arquero.

En la rama femenina, Marta fue elegida como la mejor, mientas que Reynald Petros, entrenador del Lyon, fue considerado el más destacado de la temporada 2018.

Los dos momentos más emotivos de la noche fueron al nombrar los premios de la mejor afición y el Fair Play. El primero de estos se lo llevó el público peruano que alentó a su selección en Rusia con 40 mil personas, mientras que el otro fue para el jugador alemán Lennart Thy que se ausentó del partido ante el PSV Eindhoven por ir a donar sangre a un paciente con cáncer.

Por último cabe considerar el equipo ideal donde la principal ausencia es la de Antoine Griezmann, mientras que sorprendió la presencia del lateral brasileño Dani Alves. De todas maneras, FifPro eligió a: David de Gea; Dani Alves, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Luka Modric, N'Golo Kante, Eden Hazard; Lionel Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo.

Ganadores:

Mejor jugador - Luka Modric (Croacia/Real Madrid)

Mejor jugadora - Marta (Brasil/Orlando Pride)

Premio Puskas - Mohamed Salah (Liverpool)

Mejor entrenador - Didier Deschamps (Francia)

Mejor arquero - Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid - Chelsea)

Mejor entrenador equipo femenino - Reynald Pedros (Francia/Lyon)

Mejor jugador joven del Mundial - Kylian Mbappé (Francia/PSG)

Mejor afición - Hinchas de Perú durante el Mundial de Rusia

Premio Fair Play - Lennart Thy (Alemania)

Equipo ideal - David de Gea; Dani Alves, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Luka Modric, N'Golo Kante, Eden Hazard; Lionel Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo.