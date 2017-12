La FIFA castigó a Cardona por el gesto que hizo en el partido ante Corea del Sur

cardona.JPG

El volante internacional colombianofue sancionado por la FIFA condebido a un gesto despectivo contra un rival realizado el 10 de noviembre, informó este martes la instancia mundial del fútbol.La Comisión Disciplinaria de la FIFA decretó una suspensión de cinco partidos,, por "un gesto discriminatorio a un rival durante un partido amistoso entre las selecciones de la República de Corea y Colombia disputado el 10 de noviembre de 2017", explicó la FIFA en un comunicado.Cardona fue sorprendido por las cámaras efectuando un gesto despectivo, estirándose los ojos en señal de burla a un a un jugador de Corea del Sur (derrota de Colombia 2-1).Cardona había asegurado que el gesto fue "una situación de partido" y lamentó que se haya "malinterpretado de esta manera".No obstante, Cardona se expone a no ser convocado para el Mundial de Rusia, o en su caso a perderse uno o varios partidos de la fase de grupos de la cita mundialista.El jugador de Boca Juniors no podrá tampoco acceder al estadio durante dichos partidos, y deberá abonar una multa de 20.000 francos suizos.La Comisión Disciplinaria de la FIFA también impuso una multa de 70.000 francos suizos a la selección de Timor Oriental, y decretó siete derrotas en su fase de clasificación al Mundial, por alinear a "nueve jugadores que no cumplían el requisito de convocatoria relativo a la nacionalidad".