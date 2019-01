La familia de Emiliano Sala planea realizar una búsqueda privada

Tras confirmarse esta noticia, Romina Sala, hermana del goleador, suplicó en conferencia de prensa que no se abandone la búsqueda. "Siento que están vivos. Pido que no paren de buscarlo. Emiliano es un luchador, sé que no se rindió", sostuvo.





La familia del deportista mantiene la esperanza y luchará por conseguir respuestas. Este sábado arribará a Gales Mercedes, madre de Emiliano, junto a tres amigos, para reunirse con su hija (ella está acompañada por una amiga) y avanzar con la idea de implementar una búsqueda privada.





El círculo íntimo del ex delantero del Nantes de Francia cuenta con el apoyo del Consulado Argentina y del representante francés Meïssa N'Diaye.





Según le confió a Infobae un integrante de este grupo, en las últimas horas la familia mantuvo contactos con una organización privada para llevar adelante la búsqueda de Emiliano. No obstante, para implementar este plan necesitarán la autorización de las autoridades británicas.





"Este equipo tiene experiencia en esta clase de trabajos, cuentan con ex marines que están dispuestos a ayudar", sostuvo esta fuente. Ellos, con el aval de la familia, trazarán la estrategia a seguir. Se estudia la posibilidad de utilizar barcos y buzos en la zona de Guernsey. "Nunca vamos a bajar los brazos", le aseguraron a este medio.





Cómo fue la búsqueda hasta el momento





El equipo de tareas de búsqueda y rescate estuvo conformado por agentes de las Islas del Canal de la Mancha, Francia e Inglaterra. La investigación comenzó el lunes por la noche, luego que la torre de control perdiera el contacto cuando la aeronave solicitó el descenso cuando estaba a 2.300 pies.





"Hemos cubierto un área de aproximadamente 1,700 millas cuadradas y examinamos datos de teléfonos móviles e imágenes satelitales, pero no hemos podido encontrar ningún rastro de la aeronave, el piloto o el pasajero", informaron.





La policía de Guernsey sostuvo que "ha habido más de 24 horas de búsqueda contínua, con 80 horas de vuelo combinando tres aviones y cinco helicópteros". También formaron parte de la búsqueda dos botes, como también la asistencia de barcos de pesca que pasaron por la zona.





El mundo del fútbol pide #NoDejenDeBuscar:





El hashtag #NoDejenDeBuscar se transformó rápidamente en tendencia en las redes sociales. La movida fue impulsado por los colegas amigos de Emiliano; como el uruguayo Diego Rolan o Valentín Vada, mediocampista del Burdeos que hizo el mismo camino que Sala, a partir del Proyecto Crecer.





Luego se fueron sumando varios deportistas de renombre, Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Gonzalo Higuaín, Lucas Biglia, Juan Pablo Sorín y Nicolás Otamendi.





(Fuente: Infobae)