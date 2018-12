La familia de Centurión perdió el techo de su casa

El fuerte temporal de lluvia y viento que sacudió a Buenos Aires durante la madrugada del domingo también afectó a la casa de la familia de Ricardo Centurión.









El propio mediocampista de Racing contó lo sucedido con un video que compartió en su cuenta de Instagram donde muestra cómo el temporal voló una parte del techo de la vivienda, y otros destrozos dentro de la misma.









"Un día triste el mal tiempo se llevó todo, pero me quedo con que esta familia no se rinde seguro no voy hacer noticia pero mi familia como la de muchos la paso mal. Gracias @victorblancor (Víctor Blanco) por la mano grande que nos brindo vamos a seguir luchando", escribió el futbolista, quien le agradeció especialmente al presidente de Racing por ayudarlo en este difícil momento.