La dura confesión de Cavenaghi sobre sus infiltraciones

Uno de los grandes y últimos ídolos de River, Fernando Cavenaghi, reveló los sacrificios que tuvo que hacer en su última etapa en el Millo para poder estar.





"Contra Tigre de calentón le tiré una patada a Arzura y me quedó doliendo muchísimo. A los tres días jugábamos y yo era el capitán. Se dudaba si Ramón (Díaz) seguía o no seguía. No podía jugar y ahí arranqué con las infiltraciones, que son un camino de ida. Me infiltré una vez y después eran dos. Jugué todo el torneo así y al final me tenía que infiltrar tres veces para jugar", recordó el Torito en diálogo con FOX Sports Radio.





"EN MI PRIMER PRETEMPORADA QUERÍA DEJAR EL FÚTBOL"#FSRadioSur | Fernando Cavenaghi se refirió a los sacrificios que tiene que hacer un futbolista profesional para progresar en su carrera.



"En la Recopa (2014) contra San Lorenzo, un poco por egoísmo, quería jugar y la verdad que no podía. Tuve que salir en el entretiempo porque no podía pisar. No podía entrenar, sólo en bici. La infiltración me comió un hueso del pie. Ahora lo tengo impecable gracias al doctor que me operó", agregó.