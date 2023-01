La dirigencia de Vélez acusó a Guardiola de querer "seducir" a Máximo Perrone

Sergio Rapisarda, presidente del Fortín, indicó que no le gustan los métodos del club citizen y mostró su enojo: “Hicieron una oferta que no nos sedujo. Es un jugador de un calibre importante. Pero el chico se quiere ir, no es fácil. Lo llamó tres veces el técnico Pep Guardiola”, indicó el dirigente en una entrevista con el medio partidario Vélez670.