La chance de Holan de ser DT de la Selección argentina

El presidente de Independiente, Hugo Moyano, aseguró este sábado que "hay muchos" candidatos para calzarse el buzo de técnico de la Selección argentina y reconoció que la posibilidad de que sea Ariel Holan le "gusta" y le "duele".





"Hay muchos" nombres en la lista, sostuvo el también líder camionero al ser consultado sobre la actualidad del banco del combinado albiceleste.





holan1.jpg







El titular de la institución de Avellaneda se refirió a la chance de que Holan pueda llegar a calzarse el buzo de DT de la Selección.





"Es un tipo muy capaz, muy responsable. Eso me gusta y me duele. Sería bueno que sea, pero me duele por la institución", reconoció el referente sindical.





Asimismo, contó que en los últimos días habló con su yerno y presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, pero aclaró que "no se hizo mención" al tema del técnico de la Selección, que actualmente está interinamente a cargo de Lionel Scaloni





"Si Dios quiere y nos ayuda, como hasta ahora, siempre vamos a encontrar personas que puedan conducir los destinos del fútbol y llevarnos al lugar que merecemos", concluyó Moyano.