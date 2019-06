La broma de Leo Messi al Kun Agüero en la habitación de la concentración

Leo y el "Kun" compartieron pieza por primera vez durante el Mundial Sub 20 juvenil del 2005. "Yo no sab铆a qui茅n era. Est谩bamos comiendo en el predio de Ezeiza. 脡l estaba a mi derecha y habl谩bamos de unas zapatillas con Garay y Formica. Leo en un momento dice algo de Estados Unidos. Yo pens茅 qui茅n es este. Yo miraba f煤tbol, pero de la Argentina, no de Europa. Y le digo a Leo: '驴Vos c贸mo te llam谩s?'. Leo se acuerda y se caga de risa. Me contesta 'Lionel'. Y yo le pregunto por el apellido. 'Messi', me responde. '驴No sab茅s qui茅n es?', me preguntaron los otros. Yo sab铆a por las noticias que hab铆a uno bueno de Barcelona y dije es 茅l. Despu茅s, lo vi entrenarse y me di cuenta de lo bueno que era y nos pusieron en la habitaci贸n en ese Mundial", confes贸 el hombre surgido de Independiente durante una entrevista algunos a帽os atr谩s.





Durante la preparaci贸n del Mundial de Rusia 2018, el capit谩n del equipo nacional dio algunos detalles de su relaci贸n con Ag眉ero en las concentraciones: "Ahora manejo el control remoto porque se emboba con unos juegos que tiene en el tel茅fono y no da mucha bola en la pieza".

(Fuente: Infobae)