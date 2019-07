La AFA envió a la Conmebol una disculpa de Lionel Messi

De acuerdo con las fuentes consultadas, la AFA entiende que la eventual sanción disciplinaria a Messi por sus palabras debería ser un apercibimiento o, a lo sumo, una multa. Bajo ningún punto de vista los abogados argentinos aceptan que la Conmebol pueda usar el máximo castigo que habilita el reglamento: dos años de suspensión. En los fundamentos mandados a Paraguay la AFA insiste en el contexto de las palabras dichas por el capitán argentino luego del partido con Chile: Messi venía de criticar al arbitraje luego de quedar afuera con Brasil en un encuentro en el que el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano no revisó ninguna de las dos jugadas polémicas que pudieron ser penales para el equipo argentino. Y el VAR tampoco funcionó para despejar las dudas sobre si su encontronazo con Medel era merecedor de una tarjeta roja. Además, la AFA vuelve sobre los antecedentes de La Pulga y su currículum limpio de expulsiones y de jugadas con mala intención.





La AFA también hace hincapié en que las palabras del rosarino que impulsan la investigación del comité de Ética se referían solo al arbitraje durante la Copa América y no hacían foco en la Conmebol ni en sus directivos. En este sentido, las fuentes al tanto de la investigación recalcan que no se puede hablar de difamación cuando Messi no habló de una persona en particular. Por tanto, la AFA cree que los dichos del capitán argentino no merecen la apertura de una investigación ni el posterior llamado a colaborar que el tribunal de Ética le hizo llegar al futbolista rosarino.





En la hoja de ruta de los "expedientes Messi" trazada por la AFA y sus abogados se espera que la investigación de la comisión de Ética sea cerrada en los próximos días con la disculpa del futbolista argentino. Y que en los próximos días el tribunal de Disciplina resuelva los dos asuntos de fondo: el castigo disciplinario por la expulsión (que la AFA apeló y pidió que sea removida) y por las manifestaciones públicas del futbolista rosarino luego del partido con Chile. La AFA cree que la expulsión, en caso de ser mantenida, será redimida por una fecha de suspensión. Las autoridades argentinas pidieron que Messi pueda cumplir en el próximo partido amistoso (casualmente, será contra el seleccionado chileno el 5 de septiembre en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos), pero lo más probable es que la Conmebol lo obligue a perderse el primer encuentro de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, que comenzarán en marzo de 2020.

(Fuente: La Nación)