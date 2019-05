La AFA anticipó que desafiliarán a Sporting Club Victoria por los incidentes con Peñarol

Los fanáticos del club de San Luis invadieron el campo de juego y golpearon a integrantes del planten visitante durante el encuentro de vuelta de las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur. Futbolistas del equipo sanjuanino denunciaron que les cerraron los portones de salida para que no pudieran escapar.

"Vamos a sancionar de manera muy fuerte al club. Seguramente el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal desafiliará a esta institución de la órbita del asociación de fútbol argentino. Se prohibirá que se jueguen partidos a futuro y también lo sancionará con la imposibilidad de seguir participando en torneos federales", señaló Toviggino en diálogo con un medio nacional.





"Esto no es el fútbol argentino. Esto sucede por la complicidad de las fuerzas de seguridad local. Si hubiesen hecho el operativo como corresponde, esto no hubiese sucedido", señaló el dirigente de la AFA, que aseguró: "No me quedan dudas que hubo una zona liberada".





Varios jugadores de Peñarol se crortaron con el alambrado al intentar escapar de la situación, mientras que otros recibieron golpes por parte de los violentos. La peor parte se la llevó Ernesto Ceballo, quien se descompensó y debió recibir asistencia.