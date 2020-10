Koeman sostuvo que tenía asumido que Messi se quedaría

El entrenador de Barcelona de España, el neerlandés Ronald Koeman, dio detalles de su primera conversación con Lionel Messi, cuando el crack rosarino pretendía irse del club por las diferencias deportivas con la actual dirigencia.

"En mi cabeza, siempre asumí que Messi se quedaría en el Barcelona. En mis primeros días hablé mucho con la gente sobre la situación en el club. Luego quedó claro que había un gran descontento entre los jugadores, en todo tipo de temas. Por lo tanto, era una prioridad para mí hablar primero con Messi, para escuchar cómo veía él las cosas", dijo Koeman en una nota concedida al medio neerlandés AD.

"En su casa me contó todo tipo de cosas. Escuché eso con atención, pero también indiqué: "Yo no estaba allí en absoluto". Solo podía hablar de cómo quería trabajar y cómo quería cambiar las cosas en el club. Eso estuvo bien, porque al final de la conversación hablamos sobre las mejores formas de presionar, sobre el juego, realmente sobre el fútbol", indicó el ex DT de Países Bajos.

Una vez que Messi decidió continuar en Barcelona, Koeman se preguntó cómo recuperaría al jugador, pero esencialmente a la persona que vivía un mundo de emociones dispares.

"Cuando comenzó a entrenar nuevamente después de esa agitada semana, solo vi cosas buenas. Su actitud: no había ni hay de qué quejarse. Lo bueno es que cuando Messi ve una pelota, se divierte", expresó el exdefensor de Barcelona.

Por último, Koeman dedicó más elogios al crack argentino: "es realmente fantástico cómo ve las cosas. Qué inteligente es como jugador de fútbol y cómo lo hace técnicamente a la perfección. Realmente toma una decisión con la pelota en el último momento, en una fracción de segundo".