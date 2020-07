Juventus venció a Lazio y dio un paso gigante hacia el título

Juventus, con la presencia del argentino Paulo Dybala, le ganó como local a Lazio por 2 a 1 y se acerca a la obtención de su noveno título consecutivo, en el partido que le puso fin hoy a la 34ta fecha de la Liga de Italia de fútbol.

El encuentro se llevó a cabo en el Allianz Stadium, en la ciudad de Turín, a puertas cerradas por la pandemia del coronavirus, y se definió con un doblete del portugués Crisitano Ronaldo, convertidos a los 6 y 9 minutos del segundo tiempo, el primero de tiro penal y el segundo tras una cesión del cordobés Dybala. Descontó el italiano Ciro Immobile, también desde los doce pasos, a los 32 de la parte final.

Los tantos le permitieron a Ronaldo pasar a encabezar la tabla de goleadores de la Serie A, con 30 anotaciones, junto al otro artillero del partido, Ciro Immolibe.

En la "Juve" además de la participación del argentino Dybala como titular, su compatriota Gonzalo Higuaín estuvo en el banco de suplentes, mientras que el tucumano Joaquín Correa no integró el plantel de Lazio por una lesión en la rodilla.

Con esta victoria, la "Vecchia Signora", que podría ser campeón en la próxima fecha, llegó a las 80 unidades y se distanció a 8 del escolta Inter, con 12 puntos en juego.

Lazio, por su parte, se quedó con 69 unidades y en el cuarto puesto.

Mañana se pondrá en marcha la 35ta jornada, con el siguiente programa de partidos:

-Martes: Atalanta (juegan los argentinos José Luis Palomino y Alejandro Gómez) vs Bologna (Nicolás Domínguez y Rodrigo Palacio) y Sassuolo vs Milan (Lucas Biglia y Mateo Musacchio).

-Miércoles: Parma (Patricio Goglino) vs. Napoli, Torino (Cristian Ansaldi) vs. Hellas Verona, Sampdoria (Gonzalo Marini) vs. Genoa (Cristian Romero), Spal (Lucas Castro) vs Roma (Federico Fazio, Diego Perotti y Javier Pastore), Lecce (Nehuen Pérez) vs. Brescia e Inter (Lautaro Martínez) vs Fiorentina (Germán Pezzella).

-Jueves: Udinese (Juan Musso y Rodrigo De Paul) vs. Juventus (Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín) y Lazio (Joaquín Correa) vs. Cagliari (Giovanni Simeone).

Posiciones: Juventus 80 unidades; Inter 72; Atalanta 71; Lazio 69; Roma 58; Napoli y Milan 56; Sassuolo 48; Hellas Verona 45; Bologna 43; Fiorentina y Cagliari 42; Sampdoria 41; Parma 40; Torino 37; Udinese 36; Genoa 33; Lecce 29; Brescia 24; y Spal (x) 19.

(x) Descendió.