Juventus goleó a Fiorentina y sigue en lo más alto del Calcio

Juventus goleó hoy a Fiorentina, por 3-0, para consolidarse en lo más alto de la clasificación de la Serie A del fútbol de Italia, al continuar la 22da. fecha del torneo.

En la ciudad de Turín, el equipo local hilvanó un triunfo generoso en los números, aunque algo más modesto en el desarrollo, a partir de que los dos últimos tantos llegaron en el epílogo.

El astro portugués Cristiano Ronaldo, con sendos tiros penales (Pt. 40m., y St. 35m.), adelantó a los dirigidos por Maurizio Sarri.

Con el doblete, "CR7" alcanzó los 50 goles con la camiseta de la "Vecchia signora" en 70 partidos disputados.

El joven defensor holandés Matthijs De Ligt (St. 47m.) estableció el tercero, mediante un golpe de cabeza.

Con esta victoria, Juventus llegó a las 54 unidades en la clasificación, seis por encima del Inter, que intentará recuperar el terreno perdido en el choque que asumirá con Udinese, desde las 16.45 argentina.

En el equipo ganador de las últimas ocho ediciones del campeonato italiano se desempeñó desde el comienzo el atacante Gonzalo Higuaín, quien fue reemplazado por Paulo Dybala, al promediar la segunda parte.

Precisamente, el cordobés, ex Instituto, asistió a De Ligt en el tercer gol, enviando el tiro de esquina previo al cabezazo del ex defensor del Ajax.

En la Fiorentina, ubicada en el lote medio de la tabla con 25 unidades, actuó desde el arranque el ex zaguero central de River Plate, Germán Pezzella, quien fue amonestado durante el primer período.

En otro partido, Lazio goleó a SPAL por 5-1 y quedó como escolta de Juventus hasta que Inter juegue contra Udinese.

El equipo romano contó con otra notable actuación de su dupla ofensiva integrada por Ciro Immóbile, goleador del campeonato con 25 tantos, y del ecuatoriano Felipe Caicedo, quienes marcaron dos goles cada uno.

Milan, con el defensor Mateo Musacchio como titular, cortó su racha de tres triunfos en fila tras empatar con Hellas Verona por 1-1, como local.

Sin el sueco Zlatan Ibrahimovic por un cuadro gripal, el "rossonero" jugó con uno más durante más de veinte minutos y dejó muchas dudas de cara al clásico del próximo domingo ante Inter. Lo nota de color la dio el debut del joven delantero de 18 años Daniel Maldini, nieto de Césare e hijo de Paolo. La tercera generación de los Maldini, símbolos milanistas si los hay, ingresó en el tercer minuto de descuento del encuentro ante los veroneses.

Atalanta, con José Palomino y Alejandro Gómez desde el inicio, empató con Genoa (estuvo el ex Belgrano de Córdoba, Cristian Romero) por 2-2, como local, y se metió en zona de clasificación a la Liga de Campeones, tras la derrota del sábado de la Roma frente a Sassuolo, por 4-2.

Inter, sin la presencia del delantero argentino Lautaro Martínez, ex Racing Club, venció 2-0 a Udinese con goles del atacante belga Romelu Lukaku y quedó en la segunda posición del torneo con 51 unidades, a tres del líder Juventus (54).

Lecce, que contó con el ingreso del defensor argentino Nehuén Paz, ex All Boys y Newell's Old Boys, goleó 4-0 a Torino

La jornada se cerrará mañana con Sampdoria- Nápoli.

Principales posiciones: Juventus 54 puntos; Inter 51; Lazio 49; Atalanta y Roma 39; Cagliari, Parma y Milan 32.