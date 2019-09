Juicio en España: Leo Ponzio confirmó que recibió dinero y lo devolvió

El mediocampista de River, Leonardo Ponzio, prestó declaración en la tercera jornada del juicio por el supuesto arreglo del partido entre Zaragoza y Levante en 2011 y confirmó que recibió 85 mil euros, en dos pagos entre el 18 y 19 de mayo de ese año, por parte del ex presidente, Agapito Iglesias, y que luego se los devolvió.









"Recibo una llamada del presidente. Me dice que me iba a ingresar un dinero, que tenía que hacer un favor que lo retire para devolvérselo. No se lo devolví a él sino a una persona de confianza de él en La Romareda", declaró Ponzio, según el seguimiento minuto a minuto que realizó el diario español Marca.





Y añadió: "Me dijo que era para hacer frente a entradas y autocares (colectivos) para el desplazamiento. Esa persona no era un directivo, no sé quién era pero lo veía con él, pertenecía al club. No le pedí un justificante, fue una equivocación mía".





Por último, el ex Newell's detalló que se encontró con Iglesias en un restaurante donde le hizo la propuesta y que Gabi, capitán del Zaragoza en la mencionada temporada, no le informó al plantel de ningún pago en efectivo.