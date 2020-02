Los jugadores no cobraron y Ateneo de Catamarca no se presentará contra Gigantes

Ateneo decidió no viajar a Neuquén por falta de pago.

Ateneo de Catamarca, que debía jugar este jueves ante Gigantes del Sur por la Liga del Vóleibol Argentino (LVA), no viajó a Neuquén por falta de pago y perderá los puntos por no presentarse para el partido.

El problema económico del equipo catamarqueño, recientemente ascendido a la máxima categoría de la Liga tras ganar el torneo A2, viene desde el comienzo de la temporada, en octubre de 2019, aunque el plantel decidió tomar una medida drástica.

"Falta un mes para que termine la Liga y cobramos dos sueldos, dos sueldos y medio algunos, en total. Fuimos a San Juan con la promesa de que nos iban a pagar el lunes, después el martes. Decidimos que si no pagaban no viajábamos a Neuquén", señaló Marcelo Silva, técnico de Ateneo, a Télam.

En el medio de la Liga, Ateneo perdió a tres de sus jugadores más importantes por falta de pago.

Martín Benítez se fue a jugar Egipto; Mariano Giustiniano, a España; y Maximiliano Scarpín, a Francia. "Jamás pasó que se hayan ido tres jugadores transcurridas 3/4 de Liga porque no cobraban. Por el momento seguimos entrenando, como corresponde, a la espera de cobrar. Pero no podemos hacer como que no pasa nada", agregó el "Negro" Silva.

Hace algunos días, Gigantes vivió una situación similar en la que los jugadores emitieron un comunicado avisando sobre la falta de pago, aunque finalmente no tomaron medidas de fuerza.

Impensado. La Liga ACLAV tocó fondo. Es la primera vez que un equipo no se va presentar a un partido de fase regular", escribió Javier Filardi, ex capitán del seleccionado y actual jugador de Gigantes, en su cuenta de Twitter.

Marcelo Silva, que además de ser DT de Ateneo es ayudante de Hernán Ferraro en Las Panteras, relató: "Al principio, en octubre o noviembre, cobramos un mes y después nos fuimos al receso por las Fiestas sin los salarios. Íbamos a volver a los entrenamientos el 3 de enero y no pagaron, volvimos el 13. Hace 15 días pagaron otro sueldo, pero ya no sabemos qué hacer".

Silva, que estuvo casi seis años en Lomas Vóley ("aunque dependía de la Municipalidad siempre cobramos en tiempo y forma, fue perfecto"), explicó que "en la temporada del ascenso también había atrasos en los pagos pero fueron menos meses. Ahora el club le echa la culpa al Gobierno, el Gobierno tiene sus tiempos... La cuestión es que no podemos seguir como si nada sin cobrar por nuestro trabajo".

La Asociación de clubes de Vóleibol (ACLAV), organizadora de la Liga masculina, comunicó que el partido se le dará por ganado a Gigantes del Sur por no presentación del rival, con marcador de 3-0 (25-0, 25-0, 25-0). "El caso será trasladado al Tribunal de Disciplina y al Consejo Directivo ACLAV", informó la ACLAV.

Ateneo de Catamarca ocupa la sexta posición de la tabla de la Liga, que juegan nueve equipos, con 23 puntos. Bolívar es el líder invicto con 43.