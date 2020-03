Un jugador de Vélez se quemó con aceite mientras preparaba churros

El futbolista de la Reserva de Vélez, Juan Villalón sufrió graves quemaduras en su cuerpo y en la cara con aceite caliente mientras preparaba churros en la casa de su novia.

"Me he salvado porque hay un Dios tan grande que me cuidó y no dejó que nada grave me pase", dijo el joven jugador en su cuenta de Twitter.

"Pensé lo peor, pensé que todo se terminaba, fue el peor momento de mi vida, gracias a Dios estoy bien!!!. Ahora es cuestión de tiempo y todo será un recuerdo", dijo el pibe (el martes cumplirá 21 años).

Villalón está fuera de peligro, pero se sigue haciendo curaciones en el Hospital del Quemado.