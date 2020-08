¿Cómo y cuándo se juegan las semifinales de la AFA Virtual Liga?

La AFA Virtual Liga ya conoce a sus cuatro semifinalistas. Ahora, el apasionante torneo virtual del fútbol argentino busca a sus dos finalistas, a los dos equipos que jugarán mano a mano por el título. Y esta semana se sabrá quiénes irán por el preciado trofeo.

En primer lugar, el martes a las 22 por Olé vas a poder seguir lo que ocurra entre Colón y San Lorenzo en un duelo que promete. Y mucho. El Ciclón aparece como favorito tras haber eliminado a River en cuartos, pero el Sabalero también tiene sus armas y quiere arribar al partido final.

El jueves, a la misma hora, se cruzarán Estudiantes y Defensa, último campeón, en un claro duelo de estilos. El Pincha se siente cómodo marcando y cuidando la diferencia. El Halcón ataca y ataca en pos de la victoria. Para alquilar balcones, desde luego.

Cada serie contendrá dos partidos (ida y vuelta). En caso de empate en el global, se jugará un partido desempate. Y de persistir la igualdad, alargue y penales.

La AFA Virtual Liga se juega bajo normas eFootball PES 2020, en modalidad once vs. once.