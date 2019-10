Jorge Rial con Novaresio: "Lanata fue el que creó la grieta"

Jorge Rial estuvo anoche en el programa de Luis Novaresio en A24 y disparó contra todos. Habló de Macri, Lanata, Mirtha y Susana.





El conductor de Intrusos habló de los principales popes de la televisión, y fue duro: "Mirtha Legrand no es la mejor periodista de la Argentina. Hace una pregunta buena y en tres dice barbaridades. Sin embargo, Mirtha es una genia. No hay ninguna otra en el mundo. Susana no tiene más ganas de ir a trabajar. Se le nota mucho. Tinelli es un buen entretenedor. No lo veo en la política. ¿En qué partido? Tinelli solo es tinellista. Lanata es muy importante para el periodismo, para bien y para mal. Lanata fue el que creó la grieta. Y eso que me hizo dos operaciones feas importantes".





En cuanto a la política, Rial se metió en la campaña y opinó de todos.





"Macri desperdició una oportunidad histórica. Le mandé un WhatsApp y me respondió que no me tenía agendado; y eso que éramos amigos. Macri fue un accidente. Marcos peña es nefasto, es López Rega; se crió en un balcón, no tiene calle. Yo voté a Macri y me puteo. Patricia Bullrich dice muchas barbaridades. Vidal tiene un gran futuro aunque le quedó grande la gobernación. Vidal fue traicionada por Mauricio Macri", sostuvo del gobierno actual.





"Voy a votar por Alberto. Alberto es un incógnita. Aunque no creo que sea doble comando con Cristina", sostuvo del Frente de todos.





"En general, los políticos son todos unos hijos de puta. No les importa la pobreza", opinó.





Embed

Fuente: telebajocero