Jefe Pincha: Mascherano fue presentado en el nuevo estadio de Estudiantes ante una multitud

Llegó el día más esperado por los hinchas de Estudiantes: Javier Mascherano fue presentado en UNO como flamante refuerzo del Pincha de cara a la próxima temporada.









En sus primeras palabras como jugador del León, Masche confesó que, a pesar de los rumores de River y Rosario Central, jugar en Estudiantes era su única opción en Argentina.





"Venimos hablando hace mucho tiempo, inclusive antes de junio, pero por diferentes circunstancias no se dio. Cuando tenés la posibilidad de tener amigos y gente reconocida en la historia del club, se te hace más fácil conocer al club. Le había hecho saber a Sebastián ya hace unos cuántos meses que, si volvía a la Argentina, la única opción era Estudiantes", manifestó el Jefe.









Por su parte, aclaró que a sus 35 años tiene muchas ganas de jugar y dar lo mejor: "En el plano individual quiero demostrarme a esta edad que me sigo manteniendo vigente. Después, a nivel grupal, debo tratar de aportar para que el equipo vaya cada vez mejor".





"Jugué mucho tiempo en la Seleccion. Eso hacía que venga y viva, de otro modo, nuestro fútbol. Al que salió de acá, le gusta vivir eso. Para mí, volver a meterme un poquito en el barro es algo que me genera ilusión", siguió Masche.









Por último, comparó su llegada a Estudiantes con sus vivencias en el Liverpool: "Uno no puede negar la historia de este club. Me hace recordar mucho a mi época en Liverpool, en la ciudad hay dos equipos, la gente es muy seguidora. He encontrado en Estudiantes cosas que me representan y me hacen sentir que puedo venir y jugar a la pelota, que es lo que me gusta", cerró.





Fuente: TNT Sports