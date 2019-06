Jaguares sigue con racha: se impuso ante Reds y está segundo en el Super Rugby

Dos de esos cambios fueron protagonistas en la victoria, con los cordobeses Mallía y Carreras en lo alto del podio. Este último de notable protagonismo en la jornada, con dos conquistas decisivas para celebrar un triunfo enorme en tierras australianas.





Un comienzo dubitativo





Otra vez hubo varios cambios, con la novedad de Guido Petti en la tercera línea y nueve cambios, con seis forwards en el banco de reservas. El primer tiempo fue complejo, con un pack muy pesado de Reds que impuso condiciones y dominó territorio y posesión.





Fue un partido abierto en el arranque. Lo tuvo Jaguares con un quiebre de Lezana –buen primer tiempo- y se salvó en la siguiente con una patada al fondo de los australianos que salvó Carreras en el cierre –gran partido del cordobés en su tercera versión como titular-.





La defensa respondió bien en el contacto, con un Agustín Creevy gigante recuperando varias pelotas disputadas, hasta que a los 13 minutos llegó el primer error, cuando Kerevi quebró por el medio y el otro centro Feauai -Sautia apoyó el primer try con conversión de Hegarty (7-0). En la salida Creevy pescó y generó el penal para el descuento de Tito Díaz Bonilla (7-3), y sobre los 20 minutos un penal de Hegarty recto a los palos dejó el marcador (10-3) para los locales.





Un try con estilo cordobés





Jaguares iba a encontrar la llave desde el fondo. De pelota recuperada en el line-out llegó la salida rápida que definieron muy bien los cordobeses Mallía y Carreras con acertada utilización del pie –rastrón del fullback y notable carrera del wing (10-8)-.





La franquicia argentina de a poco empezó a sentirse más cómoda. Con poca posesión daba la sensación de que el partido estaba para los backs. Lo tuvieron con sombrerito de Carreras, pero lo pudieron pagar caro con un pase al vacío de Orlando que pudo terminar en try en contra luego de un kick largo de Higginbotham.





La segunda conquista, casi sobre el final iba a llegar luego de un buen maul que terminó en penal. La primera pelota no prosperó, pero en la segunda se resolvió con eficacia. Se cortaron los forwards –puntada de Lezana- y concretó luego de varias fases con gran habilitación de Díaz Bonilla a Mallía y definición de Felipe Ezcurra (15-10). En el cierre un penal sancionado a Lezana cerró el parcial (15-13) para los argentinos.





Otra vez dormidos





El segundo tiempo comenzó con imprecisiones y un equipo de Queensland presionando desde el arranque. Jaguares se quedó sin Moyano que salió con un problema en un gemelo izquierdo e ingresó De la Fuente. Hegarty puso a los locales otra vez al frente con un penal, esta vez sancionado por falta de Petti (16-15).





Con los cambios Quesada intentó que el equipo empezara a reaccionar, luego de diez minutos muy vacilantes. Vivas, Montoya, Matera y Kremer renovaron energías y pusieron al elenco argentino en campo rival.





Un try muy oportuno





Y no tardaron mucho en dar resultado esas variantes. En la primera que tuvieron demostraron que son cosa seria cuando imponen su juego. Ataque de varias fases, mucha paciencia y try de Montoya para la tercer conquista argentina (22-16). La defensa seguía como bandera. Sobre los veinte Kremer recuperó una gran pelota y metió a Jaguares en campo australiano. Pero esta vez el line y el maul no fueron efectivos.





Parecía que Jaguares lo tenía al alcance de sus manos. Pero como toda la noche el equipo no estaba fino en las decisiones. Un scrum cinco no prosperó y la recuperación de Wright frustró a De la Fuente que se relamía para concretar. En la siguiente Moroni se equivocó con una patada larga y le dio una nueva posesión al equipo rival. Pero esta vez el scrum respondió con un gran empuje y recuperó otra pelota. Y esta vez no falló, cuando de atropellada consiguió el bonus con un try de Kremer (29-16).





Un final al estilo de Jaguares





El final traería más emociones. Campbell iba a achicar a seis la diferencia con una ataque aislado (23-29) para poner incertidumbre sobre el final y quitarle el bonus a la franquicia argentina. Y en la última jugada del partido, cuando Kerevi parecía encontrar el hueco para darle la victoria a su equipo, llegó la notable intercepción de Carreras.





La corrida interminable del cordobés marcó el quinto try para sellar el gran triunfo (34-23) y además sumar el bonus try. Jaguares se despidió de Oceanía con una gira muy positiva. Demostró que aprendió a ganar sin jugar bien. Y ese es el mérito en esta gran campaña.





Ahora lo esperan Sharks y Sunwolves en Buenos Aires para pensar en clasificar y disfrutar con su público de este gran presente.





LA SÍNTESIS DEL PARTIDO

Reds 23 vs. Jaguares 34

Reds (23): Bryce Hegarty; Jock Campbell, Chris Feauai-Sautia, Samu Kerevi (c) y Filipo Daugunu; Matt McGahan y Tate McDermott; Scott Higginbotham, Liam Wright y Angus Scott-Young; Lukhan Salakaia-Loto y Angus Blyth; Taniela Tupou, Brandon Paenga-Amosa y JP Smith. Entrenador: Brad Thorn.

Cambios, ST: 3 minutos, Alex Mafi por Paenga-Amosa; 7m, Harry Hockings por Salakaia-Loto; 15m, Ruan Smith por JP Smith y Scott Malolua por McDermott; 22m, Duncan Paia'aua por Feauai-Sautia y Lukhan Salakaia-Loto por Hockings; 27m, Harry Hockings por Blyth; 29 Gavin Luka por Tupou, y 32m, Adam Korczyk por Scott-Young.

Suplente: Hamish Stewart.

Jaguares (34): Juan Cruz Mallía; Santiago Carreras, Matías Moroni, Matías Orlando (c) y Ramiro Moyano; Joaquín Díaz Bonilla y Felipe Ezcurra; Javier Ortega Desio, Tomás Lezana y Guido Petti; Tomás Lavanini y Lucas Paulos; Lucio Sordoni, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Gonzalo Quesada

Cambios, ST: 3 minutos, Jerónimo de la Fuente por Moyano; 7m, Marcos Kremer por Paulos, Mayco Vivas por Sordoni y Enrique Pieretto por Tetaz Chaparro; 10m, Julián Montoya por Creevy y Pablo Matera por Lavanini, 31m, Juan Manuel Leguizamón por Lezana, y 34m, Tomás Cubelli por Ezcurra.

Tantos:

Primer tiempo: 14 minutos, gol de Hegarty por try de Feauai-Sautia (R); 16m, penal de Díaz Bonilla (J); 20m, penal de Hegarty (R); 24, try de Carreras (J); 37m, gol de Díaz Bonilla por try de Ezcurra (J), y 41m, penal de Hegarty (R). Resultado parcial: Reds 13 v. Jaguares 15.

Segundo tiempo: 6 minutos, penal de Hegarty (R); 14 y 30m, goles de Díaz Bonilla por tries de Montoya y Kremer (J), 37, gol de Hegarty por try de Campbell (R), y 39m, try de Carreras (J).

Estadio: Suncorp Stadium, Brisbane

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica). Asistentes: Egon Seconds (Sudáfrica) y Paul Williams (Nueva Zelanda). TMO: James Leckie (Australia).

(Fuente: Infobae)