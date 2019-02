Izquierdoz: "Hoy no estamos para ganar la Copa Libertadores"

El defensor de Boca Carlos Izquierdoz aseguró que el conjunto que dirige Gustavo Alfaro no está "para ganar la Copa Libertadores", pero aclaró que están "trabajando" para ese conseguir ese objetivo.





"Hoy no estamos para ganar la Copa Libertadores. Estamos trabajando, somos conscientes de que tenemos que ir mejorando", enfatizó el zaguero en declaraciones a un programa radial.





En ese sentido, el jugador resaltó el triunfo 1-0 sobre Defensa y Justicia, por la fecha 20 de la Superliga, y agregó que "esta clase de partidos nos demuestran que hay muchas cosas por mejorar. Tenemos claro que no podemos dar la imagen de los primeros 45 minutos que tuvimos".





"Nosotros tenemos que pelear cada torneo que disputemos y se viene una Libertadores. Con el antecedente que tenemos, queremos hacer el mejor papel posible y lograr el objetivo que tiene todo el mundo Boca", agregó el defensor que pasó por Lanús.





Incluso, Izquierdoz hizo una dura autocrítica y señaló que en el primer tiempo "Defensa y Justicia nos pasó por arriba", y reconoció que "esperábamos que termine el primer tiempo para corregir porque no le encontrábamos la vuelta. Había diferencia de juego, actitud, todo".





"Nos costó mucho, no podíamos encontrar a los delanteros, ellos presionaron mucho. Al estar todo el tiempo atrás de la pelota no teníamos piernas para contrarrestar lo que hacía Defensa. Me parece que ayer fue nuestra peor versión en el torneo ante uno de los equipos que mejor juega", enfatizó.





Izquierdoz destacó la tarea de Defensa y Justicia, al señalar que "cuando vos tenés un equipo que sale de memoria es porque la idea está establecida. Cuando cambiás tanto es porque no vas encontrando las respuestas que querés. Y nosotros estamos en ese proceso".





