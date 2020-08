Italia verá el regreso del tenis profesional con menos público y envuelto en polémica y críticas

El circuito profesional de tenis se reanuda después de cinco meses. Este lunes comienza el cuadro principal del Abierto de Palermo de la WTA, la rama femenina, que pone así fin a una larga sequía de certámenes oficiales debido a la pandemia de coronavirus. Sobre el polvo de ladrillo de Italia, uno de los focos más concentrados de Covid-19 en su momento, la pelotita volverá a picar. Y el contexto no está exento de polémica, críticas, un casopositivoy la necesidad de volver a jugar.

Las jugadoras fueron notificadas de que tanto Palermo como los dos torneos de la semana próxima (Praga y Lexington) serán utilizados como banco de pruebas. "Sabemos que si va bien, podrá haber otros. Si va mal, el calendario podría ser revisado. Somos conscientes de ello", reconoció Chloé Paquet,174ª del mundo, ante la agencia AFP.

Por supuesto, hay medidas de aislamiento. A la llegada a Sicilia, las tenistas se sometieron a tests para descartar contagios. Deben llevar barbijo en todo momento, salvo para jugar y comer. Su entorno se limita a una persona y se les pide reducir al máximo los contactos con otras jugadoras y con personas del exterior. Las canchas tienen capacidad para 1.500 espectadores, pero sólo podrá haber un máximo de 350 por día.

Otra de las decisiones fue limitar el cuadro principal a jugadoras europeas. En la qualy, en tanto, sí pudieron presentarse tenistas de otras nacionalidades. La argentina Nadia Podoroska (172° del ranking) está al borde de meterse en el torneo: define este lunes el acceso con la francesa Ocean Dodine (116°).

No todas las disposiciones parecen conformar a los tenistas. Richard Gasquet directamente definió como "una locura" lo que sucede en Palermo. "Es un absoluto escándalo que las jugadoras estén en el mismo hotel que los turistas. No sé cómo la WTA ha aceptado. Si hacés el torneo, el hotel debería estar reservado para las jugadoras y sus técnicos. Si no podés hacerlo, lo cancelás. No lo veo normal. Es escandaloso que las tenistas estén en contacto con otros clientes del hotel. Me parece una locura y espero que en el US Open se tomen medidas más drásticas", dijo en una entrevista con L'Equipe.

Varias tenistas y entrenadores se quejaron en las redes sociales no sólo por la situación hotelera, sino también por el poco respeto por el distanciamiento social en general.

De hecho, antes del torneo se confirmó que hubo una jugadora -cuya identidad no trascendió- que dio positivo en su examen de coronavirus. Pese a ser asintomática, se la aisló y la dieron de baja del cuadro principal.

El deseo de jugar ha primado y tres jugadoras del Top 20han acudido a la cita, pese a tratarse de un torneo de la categoría más modesta de la WTA. Una de ellas es la croata Petra Martic (15ª), quien dijo: "Estoyfeliz por ver que realmente es posible el regreso.No lo creía posible hace apenas una o dos semanas".

No estará sin embargo Simona Halep. Se esperaba que fuera la gran estrella de la semana, pero la exnúmero uno mundial y campeona de Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019decidió renunciar, ante la cuarentena de catorce días que Italia decretó para las personas que hayan estado recientemente en Rumanía o Bulgaria.

El tenis femenino también había sido el último en bajar la persiana: el 8 de marzo fue el último día en el que hubo partidos oficiales, con las finales en Lyon (Francia) y Monterrey (México).

Desde entonces, la crisis sanitaria mundial marcó el rumbo (o la falta de él). El Masters 1000 de Indian Wells fue el primero en ser anulado aquel mismo marzo.

A partir de entonces, los demás torneos fueron cayendo como fichas de dominó: Roland Garros fue reprogramado para el otoño francés (del 27 de septiembre al 11 de octubre) y Wimbledon fue cancelado. La ATP y la WTA anunciaronla ampliación de la suspensión de sus circuitos, cada vez para más adelante.Finalmente, el mes de agosto fue fijado como el del regreso, pero persisten multitud de interrogantes. La prueba piloto comienza en Palermo.

HS