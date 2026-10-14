IRONMAN en San Juan: se vienen dos grandes desafios internacionales

La gran novedad llegará el domingo 1 de noviembre, cuando San Juan sea sede por primera vez de un IRONMAN Full, la máxima distancia de la franquicia. La prueba cuenta actualmente con alrededor de 650 atletas inscriptos, que deberán completar 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de carrera a pie.

La participación internacional vuelve a transformar estas competencias en mucho más que un desafío deportivo. La llegada de atletas y acompañantes genera movimiento turístico, estadías y consumo en distintos sectores de la provincia, mientras San Juan continúa posicionándose como una sede capaz de recibir grandes eventos deportivos internacionales.

La experiencia del IRONMAN 70.3 disputado en marzo ya había mostrado ese impacto, con atletas provenientes de numerosos países y una alta intención de regresar a la provincia.

Además, el Gobierno de San Juan y la organización de IRONMAN impulsaron este año un precio promocional exclusivo para triatletas residentes en la provincia, con el objetivo de favorecer la participación local en ambas distancias. El beneficio contempló descuentos diferenciados para el 51.50 y el Full, dentro de una política que busca que los sanjuaninos también puedan ser protagonistas de un evento de alcance mundial.

Con estas dos fechas, San Juan se encamina a completar un año inédito junto al IRONMAN, consolidando al deporte como una herramienta de promoción turística y de proyección internacional. Cada atleta que llega, cada familia que acompaña y cada competencia que pone a San Juan en el mapa mundial es también una oportunidad para seguir construyendo el San Juan del futuro.