¡Inventaron el VAR y llegó al Mundial! La FIFA aprobó el uso de la tecnología para Rusia

"Vamos a tener el primer mundial, en 2018, con el VAR, esto ha sido aprobado, decidido, estamos por supuesto muy contentos con la decisi贸n", dijo Infantino al t茅rmino de la reuni贸n del consejo directivo del organismo realizado en Bogot谩.







La FIFA dio luz verde as铆 a la mayor revoluci贸n en una Copa del Mundo desde la incorporaci贸n de la tecnolog铆a en la l铆nea de gol (GLT).







Este costoso y pol茅mico sistema tecnol贸gico de ayuda ya se emplea en cuatro casos: validaci贸n o no de un gol, sancionar o no un penal, atribuir o no una tarjeta roja, y corregir un error de identificaci贸n de un jugador amonestado.







"El VAR ayuda al 谩rbitro y vamos a tener un f煤tbol m谩s transparente y justo, y eso es lo que queremos", justific贸 Infantino.







Utilizado desde 2016 por una veintena de federaciones y en cerca de mil partidos, especialmente en la Bundesliga y en la Serie A italiana, el VAR no ha estado exento de pol茅micas.







Algunos le critican que su aplicaci贸n ralentiza el juego y que no evita las injusticias en el campo.







Otros, como el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, cuestiona la "confusi贸n" que genera por la falta de reglas.

La FIFA aprob贸 este viernes el videoarbitraje (VAR) para el Mundial de Rusia-2018, un controvertido sistema con el que busca disminuir los errores de los jueces en el f煤tbol, inform贸 su presidente, Gianni Infantino.