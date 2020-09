En Inter hablaron de las chances de sumar a Messi y de vender a Lautaro

El director deportivo del Inter de Italia, Piero Ausilio, aseguró hoy que Lionel Messi nunca fue una opción como refuerzo para el equipo y que el delantero argentino Lautaro Martínez no se marchará del club pese al interés de varias instituciones por contratarlo.

"Por Messi nunca hubo nada. Está claro que Messi no se discute pero la realidad es diferente y la nuestra debe construirse a través de un mercado cuidadoso. Si hablamos de él como jugador, no hay club en el mundo que no quiera tenerlo en el equipo", dijo Ausilio en declaraciones al Corriere dello Sport.

En cuanto al delantero Martínez, que estuvo en los planes del Barcelona y parecía que el pase estaba casi concretado, el dirigente descartó de plano la ida del exRacing Club.

"No hubo negociaciones con Barcelona. En realidad no hubo nada con el club, sólo un acercamiento con el jugador. Hasta el 15 de julio había una cláusula y no se ha ejercido, así que Lautaro Martínez está fuera del mercado", declaró Ausilio.

El que está muy cerca de sumarse al Inter es el chileno Arturo Vidal, proveniente del Barcelona.

"Vidal es otro que le gusta a todo el mundo, todavía tiene un año de contrato, pero si no sigue en Barcelona y hay condiciones favorables, intentaremos contratarlo", dijo el directivo del Inter.