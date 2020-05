¡Insólito! El noruego Haaland se lesionó tras chocar con el árbitro

El delantero noruego y figura del Borussia Dortmund, Erling Haaland, se lesionó una rodilla jugando ayer ante el Bayern Munich, por la 28va. fecha de la Bundsliga, al chocar con el árbitro, señaló reveló hoy la prensa europea.

La lesión del delantero, de 19 años con 13 goles en 14 partidos en la Budesliga, se produjo a los 69 minutos cuando chocó con el árbitro Tobias Stieler.

Haaland mostró evidentes signos de dolor durante un par de minutos hasta que fue reemplazado por Giovanni Reina, durante el cotejo que Dortmund perdió como local ante Bayern Munich, por 1 a 0.

"No creo que la lesión le vaya a causar una baja por mucho tiempo, tiene algo en la rodilla pero todavía no sabemos que es", dijo Lucien Favre, quien tras la derrota que le dejó servido el octavo título consecutivos al Bayern no está muy solido en el cargo, consignó L'Equipe.

Favre, desmintió versiones de que estaría pensando en dejar el cargo: "No voy en rendirme en absoluto. Ayer todos estábamos decepcionados, pero mis palabras tras el partido parecen haber sido malinterpretadas".

Favre aclaró: " Quise decir que ahora no es el momento de revisar la temporada. ¿Por qué debería serlo? El domingo en Paderborn tenemos que volver a ofrecer una gran actuación. En eso tenemos que concentrarnos, en nada más".

El Dortmund dejó escapar una ventaja de nueve puntos en el inicio de la temporada en la punta de la tabla y luego estuvo bajo gran presión después de una racha de malos resultados, señaló DPA.

El gerente del club, Hans-Joachim Watzke, reaccionó de manera similar a Favre y explicó: "Actualmente no hay razón alguna para discutir sobre el entrenador, estamos jugando una muy buena segunda mitad de la temporada, sumamos 27 de los 30 puntos antes del Bayern y nos elogiaron en todas partes".