Independiente hizo su negocio y eliminó a Atlético Tucumán

Independiente se metió en los octavos de final de la Copa Sudamericana, al igualar esta noche de visitante con Atlético Tucumán 1 a 1 y ganar la serie gracias al triunfo logrado en la ida, que le permitió convertirse en el cuarto equipo argentino que sigue en la competencia.

Silvio Romero, quien también marcó el gol de su equipo en el ajustado triunfo por 1 a 0 conseguido en el partido de ida, puso en ventaja a Independiente a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que Leonardo Heredia, de cabeza, estableció la paridad antes del descanso.

Independiente enfrentará en la siguiente fase a Fénix de Uruguay, que eliminó a Huachipato a Chile y será local en el primer encuentro que se disputará la última semana de noviembre, cuando se reanude la competencia.

El olfato goleador de Romero, quien apareció sin marcas en el área chica para desviar de cabeza el balón y anotar el gol de visitante que tanto necesitaba su equipo, y las notables atajadas de Sebastián Sosa, una vez más convertido en figura como en el cotejo de ida, fueron los pilares donde el equipo de Lucas Pusineri construyó la clasificación en una serie pareja y compleja.

Los primeros minutos mostraron al local teniendo el control de la pelota, pero nunca encontró el camino para llegar al arco de Sosa, y un par de errores defensivos cambiaron el rumbo del partido, además de definir la serie a favor del "Rojo".

En ambas acciones los protagonistas fueron los mismos, ya que Cabral no estuvo preciso y en la primera dio un pase corto que Romero no supo aprovechar, porque su remate lo cubrió Lucchetti, pero en la segunda el goleador no perdonó y definió con un cabezazo desde el área chica para dejar sin chances a "Laucha".

El gol fue un golpe duro para el local que poco a poco fue perdiendo confianza en la medida que el visitante comenzaba a sentirse cómodo, hasta que apareció Heredia para meter un cabezazo que le puso una dosis de suspenso al encuentro.

Lo mejor de la serie se vio en el segundo tiempo porque Atlético inclinó la cancha hacia el arco rival y tuvo varias chances para convertir, pero no encontró la forma de vencer al uruguayo Sosa, quien tuvo varias atajadas decisivas y fue fundamental para que su equipo siga con vida en la competencia.

El visitante tuvo espacio para jugar de contra, pero nunca lo aprovechó y lo más cerca del gol que estuvo fue con un tiro libre de Martínez que pegó en el palo derecho cuando Lucchetti no llegaba a desviar el balón.

Independiente se sumó al lote de argentinos que jugarán la siguiente instancia de la competencia, a la que ya habían accedido Lanús, Defensa y Justicia, Vélez y Unión, mientras que los tucumanos se quedaron en el camino al perder la única serie que enfrentó a dos equipos de este país.