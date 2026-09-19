Huracán se impone nuevamente por 2-1 ante River

Luego de un pésimo inicio de campeonato con Eduardo Coudet al mando, River venció 3-2 a Banfield, 3-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza y 2-1 a Atlético Tucumán, lo que le permitió meterse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B.

Además, el equipo de Núñez se acomodó en la tabla anual, por donde intentará conseguir la clasificación a alguna competencia internacional que se dispute el año que viene.

Huracán, por su parte, viene de ganarle 2-1 a Racing en condición de local en la última fecha, para llegar a los 13 puntos e igualar la línea de River, aunque está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs por tener peor diferencia de gol.

El conjunto de Parque de los Patricios, que es dirigido por Diego Martínez, necesita rescatar un buen resultado en el Estadio Monumental para no perder terreno en la pelea por el ingreso a las competencias internacionales del 2027.

¡Formaciones confirmadas para River!

Los once de River para el partido son: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio